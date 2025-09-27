Бессараб: новогодние каникулы в 2026 увеличили, сократив выходные в мае

«В следующем году, 1 мая, 9 мая, 8 марта, 23 февраля, несмотря на то, что они выпадают на выходные, мы будем отдыхать только по три дня. Вместе с тем, за счет сокращения, например, тех же майских праздников, мы сможем отдыхать долго на новогодние каникулы. Календарь на 2026 год был создан таким образом, чтобы новогодние каникулы были объективно более длительными», — добавила депутат.