Бессараб: новогодние каникулы в 2026 увеличили, сократив выходные в мае

Длинные новогодние каникулы в 2026 году «получились» за счет сокращения майских праздников. О том, как был создан производственный календарь на будущий год, aif.ru объяснила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«В производственном календаре в соответствии с трудовым законодательством 14 праздничных календарных дней. Если эти дни выпадают на выходные дни, то, соответственно, выходной день переносится», — рассказала она.
Парламентарий отметила, что перенос дает возможность балансировать по количеству выходных дней на новогодние каникулы или майские праздники. Она напомнила, что в этом году достаточно длительными были как раз майские праздники.
«В следующем году, 1 мая, 9 мая, 8 марта, 23 февраля, несмотря на то, что они выпадают на выходные, мы будем отдыхать только по три дня. Вместе с тем, за счет сокращения, например, тех же майских праздников, мы сможем отдыхать долго на новогодние каникулы. Календарь на 2026 год был создан таким образом, чтобы новогодние каникулы были объективно более длительными», — добавила депутат.
Ранее Светлана Бессараб оценила идею повышения МРОТ до 50 тысяч рублей, объяснив, что это повлечет рост себестоимости продукции, товаров и услуг.