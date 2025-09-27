Билеты подорожают зимой

Согласно документу, тарифы на пассажирские перевозки в регулируемом сегменте железнодорожного транспорта будут повышены на 11,4% с 1 декабря 2025 года. Впоследствии, в январе 2027 и 2028 годов, предусмотрены меньшие темпы индексации — 5,9% в каждом периоде.
Изменения связаны с переходом на новую модель тарификации, учитывающую специфику расходов ОАО «РЖД». Одновременно планируется пересмотреть индексы тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, скорректировав их до 10% с 1 декабря 2025 года, а затем последовательно снижая значения до 8,3% и 6% в 2027 и 2028 годах соответственно.
Планируемая индексация тарифов отражает потребность в увеличении доходов, полученных от оказания услуг по перевозке пассажиров и грузов, с целью достижения безубыточности инфраструктуры и дальнейшего развития железных дорог.