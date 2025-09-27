В ГД объяснили, как повлияют длительные выходные на размер зарплаты

«Что касается оплаты, то, в соответствии с трудовым законодательством, работники ничего не потеряют из-за длительных выходных. Если количество дней в месяце даже будет меньше, то оклад останется прежним и будет рассчитан таким образом, чтобы люди не потеряли деньги в течение календарного месяца», — отметила парламентарий.