В ГД объяснили, как повлияют длительные выходные на размер зарплаты

Длительные выходные в России не приведут к уменьшению размера заработной платы, объяснила aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Что касается оплаты, то, в соответствии с трудовым законодательством, работники ничего не потеряют из-за длительных выходных. Если количество дней в месяце даже будет меньше, то оклад останется прежним и будет рассчитан таким образом, чтобы люди не потеряли деньги в течение календарного месяца», — отметила парламентарий.
Ранее депутат объяснила, как был создан производственный календарь на будущий год и за счет чего россияне получат длительные новогодние каникулы.