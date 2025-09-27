Ричмонд
В ГД объяснили, как повлияют длительные выходные на размер зарплаты

Трудовое законодательство предусматривает сохранение размера оклада даже если в календарном месяце будут длительные выходные. Как подчеркнула депутат Бессараб, праздничные дни не уменьшат размер зарплаты.

Источник: Аргументы и факты

Длительные выходные в России не приведут к уменьшению размера заработной платы, объяснила aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Что касается оплаты, то, в соответствии с трудовым законодательством, работники ничего не потеряют из-за длительных выходных. Если количество дней в месяце даже будет меньше, то оклад останется прежним и будет рассчитан таким образом, чтобы люди не потеряли деньги в течение календарного месяца», — отметила парламентарий.

Ранее депутат объяснила, как был создан производственный календарь на будущий год и за счет чего россияне получат длительные новогодние каникулы.