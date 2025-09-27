Экономист Балынин: трем категориям повысят пенсии с 1 октября

«В октябре 2025 года будут увеличены пенсионные выплаты у граждан, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре 2025 года. Они получат увеличенные на 10 221,7 рубля выплаты в октябре. Данная величина в 10221,7 рубля складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,7 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей», — отметил он.