Экономист Балынин: трем категориям повысят пенсии с 1 октября

Повышение страховых пенсий в октябре затронет граждан, отметивших 80-летие в сентябре, а также военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В октябре 2025 года будут увеличены пенсионные выплаты у граждан, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре 2025 года. Они получат увеличенные на 10 221,7 рубля выплаты в октябре. Данная величина в 10221,7 рубля складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,7 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей», — отметил он.
Если пенсия у такого пенсионера в сентябре 2025 года составляла 35 725,63 рубля, то в октябре 2025 года ее размер составит 45 947,33 рубля (+28,61%).
«Более того, в октябре 2025 года будут увеличены на 7,6% пенсии у тех, кто их получает по линии Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСИН России и ряда других органов государственной власти. Изначально планировалось увеличить на 4,5%, но затем было принято решение о росте процента индексации. Увеличение будет осуществлено автоматически, никакие заявления подавать не нужно», — добавил Балынин.
Также экономист напомнил, что получатели доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности в случае отсутствия учёта каких-либо данных могут сообщить об этом путём подачи заявления не позднее 30 сентября 2025 года. В таком случае в ноябре такая доплата будет скорректирована с учётом поданных сведений.