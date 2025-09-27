Дороги к туристическим объектам обновляют в Красноярске

В Красноярске продолжают приводить в порядок дороги и пешеходные зоны, ведущие к туристическим объектам города. Об этом рассказали в мэрии города.
На ул. Свердловской в 2025 году обновили 3,6 км покрытия от пересечения с ул. Александра Матросова до дома № 73. Помимо асфальта заменили бордюры и благоустроили тротуары. В районе станции «Енисей» сделали заездной карман для автобусов, перенесли пешеходный переход ближе к остановке и установили новые светофоры. Также отремонтировали подъездные пути к Центральному входу на «Столбы» от ул. Свердловская до кордона Лалетино — всего 1,8 км.
На ул. Лесной восстановили участок дороги к лестничному маршруту от Удачного к Серебряному логу. Дорожники уложили новое покрытие, заменили бортовые камни и сделали удобный тротуар.
В Октябрьском районе благоустроили территорию у озера на ул. Вильского, где ранее проголосовали более 37 тысяч жителей. Здесь появились дорожки, лавочки, урны и освещение. Для удобного подъезда отремонтированы ключевые участки ул. Вильского: заменены бордюры, уложено два слоя асфальта, восстановлены тротуары и пешеходные переходы.
Всего в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Красноярске должны обновить 40 участков дорог. Из них 30 уже сданы, на 9 работы продолжаются, ещё один участок в планах. Сезон ремонта завершат до 15 октября.