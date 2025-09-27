Дороги к туристическим объектам обновляют в Красноярске

На ул. Свердловской в 2025 году обновили 3,6 км покрытия от пересечения с ул. Александра Матросова до дома № 73. Помимо асфальта заменили бордюры и благоустроили тротуары. В районе станции «Енисей» сделали заездной карман для автобусов, перенесли пешеходный переход ближе к остановке и установили новые светофоры. Также отремонтировали подъездные пути к Центральному входу на «Столбы» от ул. Свердловская до кордона Лалетино — всего 1,8 км.