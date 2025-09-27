Аналитик объяснил, почему на некоторых АЗС исчез бензин

Сети АЗС нефтяных компаний сдерживают цены, и независимые игроки тоже не могут их поднять, объяснил Александр Фролов.
Одной из причин перебоев с поставками бензина на некоторые АЗС в регионах стал искусственный ажиотаж: топливо начали покупать впрок, опасаясь его скорой нехватки и роста цен. Об этом рассказал в интервью URA.RU заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
«Топливо на АЗС подвозят бензовозами с определенной частотой. И, если туда приедут испуганные водители, которые увидели новость, что на других станциях бензина уже нет, и купят по 40 литров вместо привычных для них 20, да еще и канистры наполнят, логистика нарушается. Владелец вешает объявление, что бензина нет, и звонит на нефтебазу. Топливо будут везти несколько часов, и за это время заправку успеют сфотографировать. Потом бензин привезут, но фотографии уже в сети», — комментирует собеседник URA.RU.
Поводом для ажиотажа стало решение владельцев некоторых АЗС временно прекратить продажи бензина, потому что это стало им невыгодно, объяснил эксперт. С лета из-за роста оптовых цен независимым автозаправкам приходится продавать топливо в убыток. Подняв стоимость, такие АЗС потеряют потребителя, поскольку их конкуренты — крупные федеральные игроки — сдерживают цены. Поэтому малые участники рынка приняли решение временно приостановить продажу. Информация о «закрытии» таких заправок разошлась по сети и спровоцировала слухи о нехватке бензина в регионах, говорит Фролов. И водители решили запастись топливом, чем вызвали перебои в поставках на другие заправки.
За последние два месяца более 300 АЗС в разных регионах прекратили продавать бензин. Это независимые заправки, не входящие в структуру нефтяных компаний. Значительная часть точек, где перестали заправлять АИ-92 и АИ-95, находится на юге страны.