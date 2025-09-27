Аналитик объяснил, почему на некоторых АЗС исчез бензин

«Топливо на АЗС подвозят бензовозами с определенной частотой. И, если туда приедут испуганные водители, которые увидели новость, что на других станциях бензина уже нет, и купят по 40 литров вместо привычных для них 20, да еще и канистры наполнят, логистика нарушается. Владелец вешает объявление, что бензина нет, и звонит на нефтебазу. Топливо будут везти несколько часов, и за это время заправку успеют сфотографировать. Потом бензин привезут, но фотографии уже в сети», — комментирует собеседник URA.RU.