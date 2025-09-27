«Белтелеком» с 6 октября поднимает стоимость зарядки электромобилей в Беларуси

Белорусский национальный оператор электросвязи «Белтелеком» проинформировал об увеличение с 6 октября 2025 года стоимости зарядки электромобилей. Речь идет о сети зарядки Evika, повышение тарифов коснется как физических, так и юридических лиц.
Новые цены в пределах от 39 до 63 копеек за за 1 кВ*ч в зависимости от типа тока, который используется при зарядке. Помимо этого, вводится новый тариф под названием «Занятие зарядного порта после окончания заряда».
Теперь за нахождение автомобиля на парковке зарядной станции спустя 30 минут после окончания зарядки нужно будет платить. Стоимость — 4 копейки в минуту для физлиц, 5 копеек — для организаций.