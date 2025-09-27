Обязательную маркировку некоторых товаров перенесли на весну 2026 года

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Правительство перенесло на более поздний срок введение маркировки безалкогольных напитков и соков средствами идентификации, следует из официально опубликованного постановления.
Дедлайн перенесли с 1 октября нынешнего года на 1 мая следующего. Но при этом сохраняется маркировка этих товаров унифицированными контрольными знаками с 1 октября 2025 года до 30 апреля 2026 года.
Изменена и дата введения прослеживаемости бытовой техники (стиральных машин, пылесосов, утюгов, посудомоек и так далее). Было — 1 октября 2025 года, стало — 1 марта 2026-го.
Более того, правительство сократило список товаров, сведения об обороте которых тоже должны прослеживаться. Из перечня убраны продукты питания, обувь и бытовая химия. Также решено не маркировать средствами идентификации мобильных телефоны и ноутбуки, бывшие в употреблении.
Цифровизация и баба Дуня.
Ранее в Беларуси была введена дополнительная маркировка некоторых товаров — специальные QR-коды. Из-за этого покупателям или кассирам приходилось сканировать упаковку два раза: сначала штрих-код, затем — QR.
Позже двойное сканирование отменили, а президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за то, что они допустили введение такой неудобной схемы, когда маркировка товаров «для небольшого магазинчика в три полки — целый квест».
«Дань моде — бестолковая цифровизация, например учета и продажи молочных продуктов, вызвала бурное негодование как покупателей, так и продавцов (вплоть до увольнения) во всех регионах… Бабе Дуне на селе нужно молоко, мясо и кусок хлеба, а не цифровизация», — заявил президент.
Селу дали время
После такой критики правительство разработало и другое постановление, которое официально опубликовано в эту субботу. Документ позволяет сельским магазинам и магазинам с площадью до 20 кв м до 1 марта 2029 года не считывать коды маркировки кассовым оборудованием.
То есть фактически пока можно продавать товары без сканирования QR-кодов. Также пока им разрешено не передавать в систему контроля кассового оборудования информацию о проданных маркированных товарах.