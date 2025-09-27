В Хабаровском крае ремонтируют дороги к ключевым туристическим объектам

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России, ведётся строительство дороги к посёлку Петропавловка, где расположен один из главных объектов Хабаровского района — Свято-Петропавловский женский монастырь. Реконструируемый участок протяжённостью 15 км уже выполнен на 40% от общего объёма работ. Стоимость работ составляет более 400 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia.