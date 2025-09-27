Ричмонд
На российский рынок вышла марка Nordcross

Источник: Газета.Ру

На российский рынок вышел китайский автомобильный бренд Nordcross. Его первой моделью стал переименованный кроссовер Lynk&Co, который делит платформу с Volvo. О том, что представляет собой новая маскировочная марка — в материале «Газеты.Ru».

На первую модель автобренда Nordcross в России получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — сертификационный документ, который дает право продажи автомобилей на российском рынке.

Согласно ОТТС, производителем автомобиля Nordcross под с индексом C21 значится завод Heilongjiang North Special Purpose Vehicle Co., Ltd, расположенный в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Эта провинция граничит с Россией.

«Газета.Ru» направила в российское представительство Geely вопросы о сроках выхода на российский рынок нового бренда Nordcross, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Семь мест, гибридный привод.

Бренд Lynk&Co был основан в 2016 году для производства гибридных автомобилей. Благодаря общему материнскому концерну Geely, в нем широко применяются технологии Volvo.

Кроссовер Lynk&Co 09, который в России превратился в Nordcross 001, построен на той же платформе, что и Volvo XC90 второго поколения.

У обоих автомобилей одинаковая величина колесной базы — 2984 мм. Но Lynk&Co немного крупнее: его длина составляет 5042 мм против 4950 мм у Volvo.

У китайского и шведского кроссоверов одинаковая ходовая часть, на Lynk&Co применяются бензиновые моторы 2.0 от Volvo.

Для Lynk&Co 09 доступны три варианта силовых установок — бензиновая, подзаряжаемая гибридная с дополнительным электромотором на задней оси, и версия с увеличенным запасом хода, способная проехать на полном баке и заряженной батарее до 1,1 тыс. км.

Согласно анонсу дилера «БорисХоф», кроссовер Nordcross 001 снабжен полным приводом с четырьмя режимами движения по пересеченной местности (по снегу, песку, камням и грязи). В отделке интерьера применяется натуральная кожа, есть декоративные алюминиевые вставки, четырехзонный климат-контроль и шесть экранов.

Среди оснащения — самообучающаяся система автоматической парковки и ассистенты водителя, работающие на скоростях до 130 км/ч.

Оригинальные Lynk&Co, ввезенные в Россию по параллельному импорту, предлагаются в России по цене от 5,8 млн рублей за гибридную версию с силовой установкой мощностью 431 л.с.

В рамках политики Geely.

Политика Geely в России подразумевает постепенный переход продаваемых моделей под специально созданные бренды, объясняет «Газете.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

"Машины Lynk&Co интересные, пользуются в Китае популярностью и достаточно активно продаются в Европе.

А то, что меняют название — это вообще политика компании Geely.

Она и сама уходит под другие бренды в России, и, видимо, свои суббренды переводит на другие названия«, — отмечает Моржаретто в беседе с “Газетой.Ru”.

Никто не хочет иметь неприятности, работа в России под оригинальным брендом влечет опасность не закрепиться в западных странах, добавляет он.

«С другой стороны, наше правительство целенаправленно душит все, что сюда привозят по параллельному импорту, и скоро таким образом будет ничего нельзя привезти, кроме велосипеда. Все машины, которые приходят сюда официально, дорожают — потому что появляется гарантия и сервис», — заключил Моржаретто.

Будут дороже на 1−1,5 млн рублей.

По мнению автоэксперта, экс-главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, Nordcross 001 из официальных поставок окажутся дороже ранее ввезенных Lynk&Co.

«В связи с изменениями правил по ввозу автомобилей к цене Lynk&Co в 5,8 млн рублей можно добавить 1−1,5 млн рублей», — прогнозирует Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, переход автомобиля под маскировочный бренд Nordcross не отпугнет клиентов от этой марки, потому что россияне уже привыкли к неразберихе, происходящей с китайскими автомобильными брендами.

«Машины сами неплохие в своем сегменте, но они не для России. У нас электрическая тема непопулярная настолько, чтобы здесь продавалось большое количество электромобилей и гибридов. В любом случае нужно будет вкладывать значительные средства в маркетинг. Но возникает вопрос, будут ли это делать, понимая, что продажи будут незначительными», — заключил Мосеев.