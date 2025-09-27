На российский рынок вышла марка Nordcross

«С другой стороны, наше правительство целенаправленно душит все, что сюда привозят по параллельному импорту, и скоро таким образом будет ничего нельзя привезти, кроме велосипеда. Все машины, которые приходят сюда официально, дорожают — потому что появляется гарантия и сервис», — заключил Моржаретто.