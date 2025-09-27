США отложили введение санкции против российско-сербской NIS

Бывший координатор США по санкциям Джеймс О’Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в «Нефтяной индустрии Сербии». Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. А в июле он сказал, что власти страны не хотят национализировать компанию.