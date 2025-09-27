В Узбекистане запустят автобусный рейс из Ташкента в Казань — дата и время

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Компания Uzautotrans Service открывает регулярное автобусное сообщение по маршруту Ташкент — Казань — Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.
«С 6 октября текущего года предприятие “Uzautotrans Service” запускает регулярное автобусное сообщение по маршруту Ташкент — Казань — Ташкент. Рейсы по данному маршруту будут выполняться по понедельникам и четвергам», — говорится в сообщении ведомства.
Первый рейс из Ташкента в Казань состоится 6 октября. Автобус отправляется с автовокзала «Ташкент» в 17.00, стоимость билета — 700 тысяч сумов (около $60).
Из Казани первый рейс отправится в столицу Узбекистана 9 октября. Автобус отправляется с центрального автовокзала «Казань» в 17.00 по местному времени. Стоимость билета установлена в размере 5 000 рублей.
В настоящее время действует регулярное автобусное сообщение из Ташкента с городами России — Москвой, Пермью, Новосибирском и Краснодаром.