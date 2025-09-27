Ричмонд
УФАС объяснило повышение цен на сахар в Самаре

За прошлую неделю сахар подорожал в среднем на 10 рублей.

Источник: Freepik

Самарцы стали жаловаться на подорожание сахара. За прошлую неделю сахар подорожал в среднем на 10 рублей.

Часть возмущенных горожан обратилась в УФАС, где им пояснили, что в подорожании нет никого нарушения антимонопольного законодательства. По данным специалистов, оно связано исключительно с рыночными факторами.

Так, областное УФАС в ходе проверки не нашло признаков сговора между производителями и поставщиками. В последнее время цены на сахар растут во всех регионах России. За месяц его стоимость в Самарской области увеличилась на 0,22%, что является одним из самых низких показателей в Поволжье.