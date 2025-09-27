УФАС объяснило повышение цен на сахар в Самаре

Так, областное УФАС в ходе проверки не нашло признаков сговора между производителями и поставщиками. В последнее время цены на сахар растут во всех регионах России. За месяц его стоимость в Самарской области увеличилась на 0,22%, что является одним из самых низких показателей в Поволжье.