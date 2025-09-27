В Ростове утвердили проект новой четырехполосной дороги на левом берегу Дона

Дорожную инфраструктуру создают в рамках планируемой застройки территории между Восточным шоссе и железной дорогой. Девелопер «Самолет» планирует построить здесь микрорайон для 14,5 тыс. жителей. По прогнозам, к 2044 году загруженность новой магистрали достигнет 11 тыс. автомобилей в сутки.