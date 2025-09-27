МАГАТЭ: запасов урана на Земле достаточно для обеспечения АЭС на протяжении века

«Запасы урана зависят от цены. Как вчера отметил [генеральный директор Росатома] Алексей Лихачев, ничего страшного, аварийного не произойдет. Ты добывал по одной цене, а будешь добывать по другой. А добывать можно откуда угодно. И это будет вопрос стоимости кВт? ч. Дешево не будет, будет другая [цена]. То есть это столетие нормально проработаем», — сказал он в ходе форума «Мировая атомная неделя» в Москве (World Atomic Week).