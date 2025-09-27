Ричмонд
МАГАТЭ: запасов урана на Земле достаточно для обеспечения АЭС на протяжении века

Открытых запасов природного урана на Земле достаточно для обеспечения АЭС на протяжении этого века — замглавы МАГАТЭ для ТАСС.

Источник: Reuters

«Запасы урана зависят от цены. Как вчера отметил [генеральный директор Росатома] Алексей Лихачев, ничего страшного, аварийного не произойдет. Ты добывал по одной цене, а будешь добывать по другой. А добывать можно откуда угодно. И это будет вопрос стоимости кВт? ч. Дешево не будет, будет другая [цена]. То есть это столетие нормально проработаем», — сказал он в ходе форума «Мировая атомная неделя» в Москве (World Atomic Week).

По его словам, на планете периодически открываются залежи урана.

«Мы находим новые и новые залежи [урана]. Проводим соответствующую разведку. Я не вижу ничего критического, что это завтра закончится», — отметил он.

