Хабаровский аэропорт стал самым загруженным на Дальнем Востоке

За первые восемь месяцев 2025 года дальневосточные аэропорты обслужили почти 9,9 миллиона пассажиров. Это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. Подавляющее большинство пассажиров — 9,4 миллиона — летали внутри России, а 527 тысяч человек отправились в международные рейсы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.