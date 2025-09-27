Хабаровский аэропорт стал самым загруженным на Дальнем Востоке

За первые восемь месяцев 2025 года дальневосточные аэропорты обслужили почти 9,9 миллиона пассажиров. Это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. Подавляющее большинство пассажиров — 9,4 миллиона — летали внутри России, а 527 тысяч человек отправились в международные рейсы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровский аэропорт возглавил топ-5 самых загруженных аэропортов Дальнего Востока по внутренним перевозкам. С января по август через него прошло более 1,72 миллиона пассажиров. На втором месте с минимальным отрывом расположился Владивосток (1,71 миллиона), за ними следуют Южно-Сахалинск (988 тысяч), Якутск (697 тысяч) и Петропавловск-Камчатский (646 тысяч).
Развитие авиасообщения внутри Дальнего Востока — одна из ключевых задач Росавиации. По поручению президента к 2030 году пассажиропоток на внутренних маршрутах макрорегиона должен вырасти как минимум до четырех миллионов человек в год. Рост числа пассажиров в хабаровском аэропорту показывает, что этот показатель начинает уверенно увеличиваться.