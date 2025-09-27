В Омске начали асфальтировать мост у Телецентра

В субботу, 27 сентября 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что на мосту им. 60 лет ВЛКСМ начались работы по укладке асфальта.
"На мосту у Телецентра приступили к устройству нового асфальтобетонного покрытия. Горячую смесь здесь уложат в два слоя. Сегодня дорожники заасфальтируют первые два пролета.
Напомню, что капитальный ремонт объекта продолжается по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы в круглосуточном режиме проходят как в верховой части сооружения, так и в подмостовом пространстве", — заявил Сергей Шелест.
Напомним, что работы по ремонту правой части моста планируется завершить до конца ноября 2025 года, хотя изначально назывались гораздо более ранние сроки. По сообщению городской администрации имени 60 лет ВЛКСМ, подрядчиком выступает ООО «Стройтраст».
Финансирование работ осуществляется из федерального, областного бюджетов и бюджета города Омска.