В Самаре отказались от строительства храма на Московском шоссе

В Самаре компании запретили строить храм на Московском шоссе. Фирма планировала возвести здание на площади 1042 кв. м. Соответствующий приказ обнародовало министерство градостроительной политики региона.
«Отказать ПАО “ВымпелКоммуникации” в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском районе», — гласит документ.
Компании отказали в связи с тем, что строительство здания может привести к нарушению техрегламентов, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных правил.