Бензин в Севастополе не будут продавать в канистры «про запас»

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился с призывом к севастопольцам и гостям города не делать больших запасов бензина. Для снижения искусственного ажиотажа достигнута договоренность бензин в канистры «про запас» не продавать.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые севастопольцы! Первое и самое главное: прошу не запасаться бензином “на будущее”! Еще раз переговорил с заправщиками: бензин в канистры “про запас” отпускаться не будет, чтобы снизить искусственный ажиотаж», — проинформировал Развожаев.

И подчеркнул, что бензин в город поступает в регулярном режиме и сейчас в канистры отпускается только по талонам для спецтехники и организаций.

Желание запастись на будущее только ухудшает ситуацию. За несколько часов с заправок исчезает чуть ли не недельный запас, отметил губернатор.

И обратил внимание, что переписка в мессенджерах, где люди «ловят» бензовозы, тоже способствует ажиотажу.

«На какие-то заправки может прийти бензовоз, но бензин могут не продавать, а слить для создания запаса для стратегических служб. Кроме этого, после того, как бензовоз сливает бензин, требуется от получаса до часа для “отстойки” топлива», — объяснил Развожаев.

И проинформировал, что на 14:00 27 сентября Аи95NP в свободной продаже есть на АЗС:

✅ Таврида Симферополь;

✅ Таврида Севастополь;

✅ Семипалатинская, 35;

✅ Пожарова, 11;

✅ Индустриальная, 10;

✅ Колобова, 2;

✅ Сапунгорская, 32а;

✅ Инкерман;

✅ Гончарное;

✅ Лабораторное шоссе, 111;

✅ Хрусталева, 78А;

✅ Соловьева;

✅ Верхнесадовое.

Дт и ДтNP продаются без ограничений, подчеркнул губернатор.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.

