В Башкирии рыночный «квадрат» станет дешевле на 176 рублей

Минстрой Башкирии планирует на IV квартал среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья в размере 115 862 ₽ В III квартале она составляла 115 686 рублей. Ведомство опубликовало проект приказа на основе предложений федерального минстроя.
В случае утверждения по этой стоимости будет рассчитываться жилищная субсидия республиканским льготникам в октябре-декабре.
Льготы на получение субсидий на жильё имеют, согласно закону, многодетные и молодые семьи, ветераны боевых действий, инвалиды, граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.
В начале прошлого года цена 1 кв. м для субсидий составляла 104 947 ₽, в III квартале — 113 262 ₽, в IV квартале 2024 — 116 199 ₽
В середине 2023 года рыночную цену «квадрата» в Башкирии оценивали в 101 590 ₽