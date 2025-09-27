Ричмонд
В Башкирии рыночный «квадрат» станет дешевле на 176 рублей

Это ежеквартальный показатель, по которому рассчитываются жилищные субсидии для льготников.

Источник: Башинформ

Минстрой Башкирии планирует на IV квартал среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья в размере 115 862 ₽ В III квартале она составляла 115 686 рублей. Ведомство опубликовало проект приказа на основе предложений федерального минстроя.

В случае утверждения по этой стоимости будет рассчитываться жилищная субсидия республиканским льготникам в октябре-декабре.

Льготы на получение субсидий на жильё имеют, согласно закону, многодетные и молодые семьи, ветераны боевых действий, инвалиды, граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В начале прошлого года цена 1 кв. м для субсидий составляла 104 947 ₽, в III квартале — 113 262 ₽, в IV квартале 2024 — 116 199 ₽

В середине 2023 года рыночную цену «квадрата» в Башкирии оценивали в 101 590 ₽