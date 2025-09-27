РЖД передали оборудование школе и техникуму в Ташкенте

ОАО «РЖД» передала современную технику двум образовательным учреждениям Ташкента. Данная акция проводится в сотрудничестве с Русской гуманитарной миссией в рамках проекта «Россия с вами» под эгидой Россотрудничества.
Акция стала продолжением реализации Концепции развития гуманитарного потенциала ОАО «РЖД» за рубежом по оказанию материально-технической поддержки учреждениям среднего, среднего профессионального и высшего образования.
«В 2023 и 2024 годах крупные партии учебно-лабораторного оборудования, компьютерной техники, учебников, обучающих электронных пособий, включая современную систему виртуальной реальности, получили учебные заведения не только Узбекистана, но и Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Монголии», — рассказал генеральный представитель ОАО «РЖД» в Республике Узбекистан Баходур Урдашев.
Специализированной общеобразовательной школе № 180 города Ташкента был передан комплект акустического оборудования и микшерного пульта. Прежде школа уже получила от ОАО «РЖД» 10 интерактивных досок, электронный проектор, музыкальную аппаратуру.
В этот же день Ташкентскому транспортному техникуму передали персональный компьютер с монитором и комплектом аксессуаров, мобильную интерактивную панель, VR-шлем и специализированное обучающее программное обеспечение. В техникуме также есть комплект учебно-лабораторного оборудования, геодезические приборы и наборы путевых инструментов, и это также подарок от ОАО «РЖД».
Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.