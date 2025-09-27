РЖД передали оборудование школе и техникуму в Ташкенте

В этот же день Ташкентскому транспортному техникуму передали персональный компьютер с монитором и комплектом аксессуаров, мобильную интерактивную панель, VR-шлем и специализированное обучающее программное обеспечение. В техникуме также есть комплект учебно-лабораторного оборудования, геодезические приборы и наборы путевых инструментов, и это также подарок от ОАО «РЖД».