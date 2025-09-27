В Севастополе узнать о бензине на АЗС можно в приложениях банков

«В приложениях Сбера, ВТБ и Яндекс-навигаторе отражается информация о видах топлива на АЗС, которое находится в свободной продаже, то есть продается за наличные или по банковским картам» — проинформировал глава региона.
Губернатор рекомендовал пользоваться этой информацией, чтобы не создавать лишних очередей на АЗС. Он также добавил, что на АЗС сети «АТАН» в субботу с 16 часов в продаже появился бензин марки Аи 92.
В частности, по четыре тысячи литров топлива есть на заправках сети по Генерала Мельника, 148, Камышовму шоссе, 2, Симферопольскому шоссе, 18А. Пять тысяч литров — на Фиолентовском шоссе 4А.
По улице Хрусталева 62А наличии имеется пять тысяч литров бензина марки Аи 95 ультра, на АЗС в селе Гончарном — пять тысяч литров Аи 95 ультра и Аи 100, по Столетовскому проспекту, 5 — по четыре тысячи литров Аи 92 и Аи 95 ультра, а также полторы тысячи литров Аи 100.
Развожаев ранее обратился с призывом к севастопольцам и гостям города не делать больших запасов бензина. Для снижения искусственного ажиотажа достигнута договоренность бензин в канистры «про запас» не продавать. И подчеркнул, что бензин в город поступает в регулярном режиме и сейчас в канистры отпускается только по талонам для спецтехники и организаций.