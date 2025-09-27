В Севастополе узнать о бензине на АЗС можно в приложениях банков

Развожаев ранее обратился с призывом к севастопольцам и гостям города не делать больших запасов бензина. Для снижения искусственного ажиотажа достигнута договоренность бензин в канистры «про запас» не продавать. И подчеркнул, что бензин в город поступает в регулярном режиме и сейчас в канистры отпускается только по талонам для спецтехники и организаций.