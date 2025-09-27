В Гурьевске построят открытый ледовый комплекс, в Балтийске и Краснознаменске — ФОКи

— Завершаем работы по комплексам (речь идет о ФОКах. — Ред.) в Славске, Мамоново и Гвардейске, стадиону в Пионерском. Получили положительное заключение госэкспертизы на открытый ледовый комплекс в Гурьевске и ФОК в Балтийске. На эти же проекты, а также на ФОК в Краснознаменске нам одобрили финансирование. Приступили к проектированию Центра адаптивного спорта в Калининграде, — сообщил глава области.