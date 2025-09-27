Единые платы и специализированные конвейеры. Как «Экран» планирует модернизировать производство

«Экран», занимающийся производством интеллектуальных автокомпонентов, завершил инвестпроект по разработке компонентов и систем для АТС экологического класса Евро-5 и Евро-6 в 2024 году. В настоящее время предприятие работает над новым инвестпроектом, целью которого является дальнейшая модернизация производства, в том числе электроники. «Наши программисты разрабатывают новый базовый блок управления для тормозных систем, который позволит закрыть этот сегмент. В настоящий момент у нас есть пять основных моделей блоков различного конструктивного исполнения. Мы планируем перейти на единый конструктив и создать две базовые платы, на которых будет собираться вся тормозная электроника, которую мы сейчас поставляем и разрабатываем», — отметил Михаил Чернин.