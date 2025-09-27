Единые платы и специализированные конвейеры. Как «Экран» планирует модернизировать производство

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО «Экран» готовится к очередной модернизации. О предстоящих изменениях корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор предприятия Михаил Чернин.
«Экран», занимающийся производством интеллектуальных автокомпонентов, завершил инвестпроект по разработке компонентов и систем для АТС экологического класса Евро-5 и Евро-6 в 2024 году. В настоящее время предприятие работает над новым инвестпроектом, целью которого является дальнейшая модернизация производства, в том числе электроники. «Наши программисты разрабатывают новый базовый блок управления для тормозных систем, который позволит закрыть этот сегмент. В настоящий момент у нас есть пять основных моделей блоков различного конструктивного исполнения. Мы планируем перейти на единый конструктив и создать две базовые платы, на которых будет собираться вся тормозная электроника, которую мы сейчас поставляем и разрабатываем», — отметил Михаил Чернин.
Кроме того, в рамках модернизации планируется автоматизация производства. «Основная задача нашей модернизации — создание специализированных конвейеров для сборки изделий, которые пользуются спросом и разрабатываются», — добавил Михаил Чернин.
Сегодня акционерное общество выпускает антиблокировочные и противобуксовочные системы, электронные системы управления пневмоподвеской и контроля продольной устойчивости, а также различные датчики и приборы. В разработке находятся новые компоненты, включая информационную систему для связи автомобиля с внешними системами, мотор-редукторы для автомобилей и автобусов и чисто электронный выключатель массы.
Одной из разработок стали выключатели аккумуляторных батарей, которые в 2025 году были признаны «Продуктом года» в республиканском конкурсе «Лидеры промышленности». Михаил Чернин пояснил: «Эти устройства предназначены для транспортных средств, перевозящих опасные грузы — бензовозы, газовые бочки и так далее. Для таких устройств предъявляются специфические требования. Примененные технические решения, включая электронику, защищают от образования искры и исключают кондуктивные помехи от катушки, встроенной в выключатель».
В настоящее время ОАО «Экран» достигло уровня экспортных поставок около 100%. Как отметил Михаил Чернин, до конца года предприятие выполнит свои обязательства и достигнет отметки в 103,9%. Основными потребителями продукции, кроме Беларуси, являются страны СНГ — Россия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. -0-