«БКМ Холдинг» будет сотрудничать с «Росатомом» в области накопителей энергии для электротранспорта

«Сегодняшнее подписание дорожной карты открывает новый этап в развитии сотрудничества России и Беларуси в сфере экологичного транспорта. Для нас это стратегически важное партнерство, которое позволит объединить опыт и технологии, развить научные институты, создать новые рабочие места и повысить конкурентоспособность белорусского электротранспорта. Совместные проекты такого уровня формируют прочный фундамент для долгосрочного развития и укрепляют статус наших стран как лидеров в области высокотехнологичных решений», — отметила Анастасия Михайлова.