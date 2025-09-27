«БКМ Холдинг» будет сотрудничать с «Росатомом» в области накопителей энергии для электротранспорта

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский производитель наземного городского электротранспорта «БКМ Холдинг» и топливный дивизион госкорпорации «Росатом» подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в области тяговых аккумуляторных батарей на площадке международного форума «Мировая атомная неделя» в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «Росатома».
Подписи под документом поставили директор бизнес-направления «Накопители энергии» топливного дивизиона «Росатома» Анастасия Михайлова и генеральный директор «БКМ Холдинга» Тарас Мурог.
В дорожной карте отражены шаги по поставке литий-ионных батарей «Росатома» для электробусов производства «БКМ Холдинга», а также планы по организации сборочного производства тяговых батарей на территории Беларуси. Реализация обозначенных в документе мер будет способствовать развитию экологичного транспорта на электротяге в белорусских городах, повысит локализацию комплектующих и конкурентоспособность продукции.
В 2022 году «Росатом» поставил литий-ионные батареи для 97 троллейбусов производства «БКМ Холдинга», которые сейчас работают на маршрутах Санкт-Петербурга.
«Сегодняшнее подписание дорожной карты открывает новый этап в развитии сотрудничества России и Беларуси в сфере экологичного транспорта. Для нас это стратегически важное партнерство, которое позволит объединить опыт и технологии, развить научные институты, создать новые рабочие места и повысить конкурентоспособность белорусского электротранспорта. Совместные проекты такого уровня формируют прочный фундамент для долгосрочного развития и укрепляют статус наших стран как лидеров в области высокотехнологичных решений», — отметила Анастасия Михайлова.
«БКМ Холдинг» является производителем городского электрического транспорта: электробусов, троллейбусов, трамваев и зарядной инфраструктуры. В состав холдинга входят сервисно-сбытовой и научно-технический производственный центры, что позволяет выполнять конструкторские, в том числе экспериментальные, разработки, их внедрение в производство и проведение сертификации, а также оказывать гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание выпускаемой продукции.
Бизнес-направление «Накопители энергии» развивается в рамках топливного дивизиона «Росатома». Оно призвано обеспечить производство литий-ионных систем хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговых батарей для электротранспорта, спецтехники и других направлений.
Международный форум «Мировая атомная неделя», приуроченный к 80-летию атомной промышленности России, проходит с 25 по 28 сентября 2025 года в Москве, на ВДНХ. Форум, организованный госкорпорацией «Росатом», включает в себя выставку достижений российской атомной промышленности и партнеров. Деловая программа предусматривает следующие тематические треки: «Доступная чистая энергия», «Промышленные инновации: усовершенствуем производство», «Экология: сделаем планету чище», «Передовая медицина: на страже здоровья людей», «Цифровой прорыв», «Мобильность: логистика без границ», «Комфортная среда», «Наука и образование: двигатель прогресса».-0-