БУТБ обеспечит платформу для взаимодействия белорусского и индонезийского бизнеса

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа окажет содействие в укреплении торгово-экономических отношений между Беларусью и Индонезией, предоставив свою электронную платформу для организации эффективного взаимодействия между субъектами хозяйствования двух стран. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.
За счет использования биржевого механизма планируется не только упростить установление деловых контактов между белорусскими и индонезийскими компаниями и обеспечить надежный канал для взаимной торговли, но и оптимизировать цепочку поставок товаров в обоих направлениях, исключив лишние посреднические звенья.
Что касается товарной номенклатуры, то, учитывая значительный удельный вес агропромышленного комплекса в экономиках Беларуси и Индонезии, основное внимание в развитии биржевой торговли между странами будет уделяться продукции сельского хозяйства и, в частности, таким высоколиквидным позициям, как сухое молоко, сливочное масло, сыр и мясопродукты. На БУТБ аккредитованы все ведущие производители этих товаров в Беларуси, что позволит наладить ритмичные поставки белорусской продукции на рынок Индонезии — крупнейшей страны Юго-Восточной Азии.
При этом индонезийские компании могут стать ключевыми поставщиками востребованного в Беларуси пищевого сырья, в том числе какао-порошка, пальмового масла и кокосовой стружки, которые регулярно приобретают через БУТБ предприятия кондитерской промышленности.
Кроме того, в случае аккредитации на БУТБ биржевого брокера из Индонезии эта страна послужит «шлюзом» для экспорта отечественных товаров в другие государства региона, способствуя расширению географии биржевой торговли.
На сегодняшний день на БУТБ представлены 14 компаний из пяти стран Юго-Восточной Азии — Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Мьянмы и Сингапура. В структуре сделок преобладают закупки белорусского сухого обезжиренного молока, сухих сливок, пиломатериалов хвойных пород и сульфатной целлюлозы.
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ — одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция — содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры. -0-