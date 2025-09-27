БУТБ обеспечит платформу для взаимодействия белорусского и индонезийского бизнеса

Что касается товарной номенклатуры, то, учитывая значительный удельный вес агропромышленного комплекса в экономиках Беларуси и Индонезии, основное внимание в развитии биржевой торговли между странами будет уделяться продукции сельского хозяйства и, в частности, таким высоколиквидным позициям, как сухое молоко, сливочное масло, сыр и мясопродукты. На БУТБ аккредитованы все ведущие производители этих товаров в Беларуси, что позволит наладить ритмичные поставки белорусской продукции на рынок Индонезии — крупнейшей страны Юго-Восточной Азии.