Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 28 сентября

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 28 сентября, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке установили курсы валют на 28 сентября, воскресенье. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не были изменены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На воскресенье, 28 сентября, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0368 белорусского рубля, 1 евро — 3,5670 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6386 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 26 сентября, и в субботу, 27 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в воскресенье, 28 сентября, не поменялись.

Тем временем Мингорисполком сказал, что отопление включается в Минске с 25 сентября.