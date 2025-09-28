Беларусь и Алжир заявили о взаимной заинтересованности в развитии торгово-экономического взаимодействия

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Алжир подтвердили взаимную заинтересованность в развитии торгово-экономического взаимодействия. Это было заявлено на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.