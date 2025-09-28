Ричмонд
У водителей РФ с опасными заболеваниями начнут отбирать права

Водительские права россиян будут аннулироваться в автоматическом режиме при выявлении опасных для управления транспортом заболеваний. Соответствующие изменения в федеральное законодательство могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Водительские права намерены изымать у россиян с опасными диагнозами.

Водительские права россиян будут аннулироваться в автоматическом режиме при выявлении опасных для управления транспортом заболеваний. Соответствующие изменения в федеральное законодательство могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД, мы определенные законодательные решения приняли по этому поводу. Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД», — процитировало слова парламентария ТАСС.

Также Леонов пояснил, что новые законодательные меры позволят оперативно ограничивать доступ к управлению транспортом. Система будет работать на основе интеграции медицинских и ведомственных баз данных.

При выявлении у автомобилиста психического заболевания или алкогольной зависимости его водительское удостоверение будет аннулировано независимо от срока действия документа. Сегодня же в России можно водить машину, пока не истечет срок действия прав, то есть в течение 10 лет.

Как сообщало URA.RU ранее, в России новой причиной для лишения водительских прав стала диагностированная депрессия. Конкретные расстройства настроения значатся в правилах правительства, которые начали действовать с сентября 2025 года.