Россиянам объяснили, хватит ли в стране бензина с учетом ремонтов на НПЗ

В России достаточно производства и запасов бензина.

В России нет оснований для паники из-за возможного дефицита бензина — производственные мощности и запасы топлива позволяют покрыть все внутренние потребности страны, несмотря на ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

«Нефтеперерабатывающих мощностей у страны более чем достаточно, чтобы обеспечить все внутренние потребности в автомобильном топливе даже с учетом текущих и внеплановых ремонтов. Запасы бензина и дизтоплива позволяют “продержаться” экономике страны без снижения потребления даже при полном прекращении производства несколько десятков дней», — передает РИА Новости слова Колобанова.

Эксперт уточнил, что возникающие на рынке сложности носят преимущественно логистический характер и связаны с необходимостью оперативно перенаправить потоки топлива, а не с реальным дефицитом продукции. По мнению Колобанова, ажиотаж вокруг цен и запасов топлива часто создается искусственно — именно такие настроения у населения могут спровоцировать рост цен. Экономист призвал россиян не скупать топливо впрок, чтобы не усугублять ситуацию: чрезмерный спрос приводит к локальным перебоям и дополнительному росту стоимости бензина на отдельных АЗС.

В последние месяцы биржевые и розничные цены на бензин в России заметно выросли, что привело к жалобам глав некоторых регионов на локальные дефициты топлива. Власти и бизнес принимают меры по стабилизации рынка. Вице-премьер РФ Александр Новак признал наличие незначительного дефицита нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных резервов. Колобанов подчеркнул, что подобные ситуации возникают в стране регулярно: каждые 2−3 года наблюдается рост цен и всплеск ажиотажа, но страна способна справиться с этим за счет имеющихся запасов и гибкой логистики.

Ранее Александр Новак также сообщил, что российское правительство планирует продлить действующий запрет на экспорт бензина до конца текущего года, а также на аналогичный период ввести эмбарго на вывоз дизельного топлива для компаний, не занимающихся его производством. Эти меры направлены на дополнительное обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами, передает 360.ru.

