Россиянам объяснили, хватит ли в стране бензина с учетом ремонтов на НПЗ

Эксперт уточнил, что возникающие на рынке сложности носят преимущественно логистический характер и связаны с необходимостью оперативно перенаправить потоки топлива, а не с реальным дефицитом продукции. По мнению Колобанова, ажиотаж вокруг цен и запасов топлива часто создается искусственно — именно такие настроения у населения могут спровоцировать рост цен. Экономист призвал россиян не скупать топливо впрок, чтобы не усугублять ситуацию: чрезмерный спрос приводит к локальным перебоям и дополнительному росту стоимости бензина на отдельных АЗС.