Эксперт раскрыла, сколько нужно зарабатывать для оплачивания ипотеки в Московской области

Ранее сообщалось, что в крупных городах России, включая Москву, Казань и Санкт-Петербург, ежемесячные выплаты по ипотеке значительно превышают стоимость аренды аналогичного жилья: в столице этот показатель выше в 3,1 раза, а в Перми — в 2,2 раза. Эксперты отмечают, что такая разница делает аренду более выгодной по сравнению с ипотекой, особенно на фоне роста цен на недвижимость и увеличения ипотечных ставок в последние годы.