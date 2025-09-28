Эксперт раскрыла, сколько нужно зарабатывать для оплачивания ипотеки в Московской области

После погашения обязательств перед банком, у жителя Московской области останется 25,4 тысячи рублей, заявила Проданова.
Платеж по ипотеке на однокомнатную квартиру в Московской области почти равен средней заработной плате. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
«Уровень оказался практически равным средней заработной плате по Московской области. При этом сумма ежемесячного платежа составила 86 882 рублей. Итого сумма, которая останется в распоряжении клиента после погашения обязательств перед банком, не превысит 25,4 тыс. рублей», — заявила Проданова. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».
За среднюю заработную плату по области Проданова взяла сумму в 111 тысяч рублей. А для примера она взяла однокомнатную квартиру в 30 квадратных метров, стоимостью 5,9 млн рублей. Эксперт отметила, что также понадобится первоначальный взнос, который должен заранее быть собран и в 2025 году составляет от 20 до 30%.
Ранее сообщалось, что в крупных городах России, включая Москву, Казань и Санкт-Петербург, ежемесячные выплаты по ипотеке значительно превышают стоимость аренды аналогичного жилья: в столице этот показатель выше в 3,1 раза, а в Перми — в 2,2 раза. Эксперты отмечают, что такая разница делает аренду более выгодной по сравнению с ипотекой, особенно на фоне роста цен на недвижимость и увеличения ипотечных ставок в последние годы.