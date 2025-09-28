Эксперт сказала, кто в Беларуси может уйти в трудовой отпуск, не отработав полгода

В число таких сотрудников входят как женщины перед отпуском по беременности и родам либо после него, так и не достигшие 18 лет. Еще в списке имеющих правило на отпуск до наступления полугодового срока работы принятые в порядке перевода работники, совместители, чей трудовой отпуск на их основном месте приходится на период до шести месяцев работы по совместительству.