Новосибирцы пожаловались на регулярные поломки подъездной двери

— Это не только портит общедомовое имущество и создает неудобства для всех жильцов, но и постоянно увеличивает наши расходы на ремонт и обслуживание. Мы вынуждены снова и снова собирать деньги на починку того, что должно служить годами, — рассказала жительница дома.