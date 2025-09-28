Новосибирцы пожаловались на регулярные поломки подъездной двери

Жители дома 15/1 на улице Виктора Уса столкнулись с регулярными актами вандализма. Неизвестные молодые люди, не имея ключей, постоянно ломают входную дверь в подъезд, чем создают серьезные проблемы для всех жильцов.
По словам обеспокоенных жителей, эта ситуация носит систематический характер. Не имея доступа в подъезд, незваные гости силой открывают дверь, нанося повреждения замку или самой конструкции.
— Это не только портит общедомовое имущество и создает неудобства для всех жильцов, но и постоянно увеличивает наши расходы на ремонт и обслуживание. Мы вынуждены снова и снова собирать деньги на починку того, что должно служить годами, — рассказала жительница дома.
Жители дома собираются обратиться в полицию.