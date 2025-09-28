Больничные и декретные выплаты должны увеличиться в 2026 году

В 2026 году в России следом за минимальным размером оплаты труда (МРОТ) должны увеличиться и другие выплаты. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
По его словам, МРОТ влияет на различные выплаты, в том числе на заработную плату, отпускные и командировочные, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также на страховые взносы.
Также это влияет на будущую пенсию, потому что увеличиваются отчисления работников в СФР. Пенсионные баллы начисляются за страховые взносы, которые зависят от размера заработной платы.
Напомним, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Это повышение отразится на доходах примерно 4,5 млн россиян и станет шагом к росту заработных плат в стране.
Минимальный размер больничного по уходу за ребенком с 1 января следующего года составит не менее 27 тыс. рублей в месяц — сумма привязана к новому МРОТ. Для детей до 7 лет пособие будут оплачивать в размере 100% вне зависимости от стажа родителей.