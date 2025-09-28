В Манско-Уярском округе появится новая котельная

«Новую современную котельную в селе Толстихино полноценно запустим в ноябре, ее мощности хватит для обеспечения теплом всех домов и социальных учреждений села. Старая котельная, расположенная на территории местной школы, будет демонтирована», — прокомментировал региональный министр строительства и ЖКХ Михаил Заскалько.