В Манско-Уярском округе появится новая котельная

«Новую современную котельную в селе Толстихино полноценно запустим в ноябре, ее мощности хватит для обеспечения теплом всех домов и социальных учреждений села. Старая котельная, расположенная на территории местной школы, будет демонтирована», — прокомментировал региональный министр строительства и ЖКХ Михаил Заскалько.
Потребность в объекте возникла после инцидента с обрушением стены в прежней котельной. Это произошло ушедшим летом.
Благодаря возведению временной теплотрассы отопление должно поступить потребителям уже в конце сентября. Речь идет о 22 жилых домах, ветеринарном участке, магазине и Доме культуры.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как губернатор Красноярского края Михаил Котюков презентовал реализуемые проекты в сфере девелопмента и благоустройства, а также достигнутые результаты министру строительства Российской Федерации Иреку Файзуллину.