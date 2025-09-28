Ричмонд
В Манско-Уярском округе появится новая котельная

КРАСНОЯРСК, 28 сентября, ФедералПресс. Новые котельная и теплотрасса будут нынешней осенью введены в эксплуатацию в селе Толстихино Манско-Уярского округа Красноярского края. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Новую современную котельную в селе Толстихино полноценно запустим в ноябре, ее мощности хватит для обеспечения теплом всех домов и социальных учреждений села. Старая котельная, расположенная на территории местной школы, будет демонтирована», — прокомментировал региональный министр строительства и ЖКХ Михаил Заскалько.

Потребность в объекте возникла после инцидента с обрушением стены в прежней котельной. Это произошло ушедшим летом.

Благодаря возведению временной теплотрассы отопление должно поступить потребителям уже в конце сентября. Речь идет о 22 жилых домах, ветеринарном участке, магазине и Доме культуры.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как губернатор Красноярского края Михаил Котюков презентовал реализуемые проекты в сфере девелопмента и благоустройства, а также достигнутые результаты министру строительства Российской Федерации Иреку Файзуллину. Также недавно отопительный сезон стартовал в Красноярске.