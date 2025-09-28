В Севастополь продолжают подвозить топливо

В своем Telegram-канале руководитель региона опубликовал адреса автозаправочных станций, где с утра 28 сентября можно заправиться бензином Аи-95:
«Продолжается подвоз топлива в город», — добавил губернатор.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.