Заводы Bosch и Ariston под Петербургом возобновляют набор сотрудников

Предприятия Bosch в Стрельне и Ariston во Всеволожске начали активно искать сотрудников, сообщают «Деловой Петербург» и hh.ru.

На заводе Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы») открыты вакансии для технологов, энергетиков, операторов сборочных линий и станков, а также водителей погрузчиков. Ariston («Аристон Термо Русь») предлагает 17 позиций, включая рабочие специальности, инженерные должности и место специалиста по импорту, отвечающего за международную логистику и документацию.

Оба предприятия в последние годы проходили через серьезные изменения. Завод Bosch после остановки в марте 2022 года и массовых увольнений летом того же года перешел под управление АО «Газпром бытовые системы». Весной 2025-го компания объявила о возобновлении производства стиральных машин и холодильников. По данным отчета Bosch, продажа актива так и не состоялась, а финансовые показатели завода оставались нестабильными: убытки в 2022 и 2024 годах и прибыль в 2023-м.

Завод Ariston в марте 2025 года был возвращен владельцам при поддержке итальянских властей и МИД Италии. Предприятие сумело избежать крупных убытков, хотя его прибыль заметно снижалась: с 398,7 млн рублей в 2022 году до 33 млн в 2023-м, после чего выросла до 291,5 млн в 2024 году. Возвращение актива позволило стабилизировать финансовые показатели компании.

Сейчас оба завода постепенно расширяют штат, готовясь к наращиванию объемов производства.