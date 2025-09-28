Заводы Bosch и Ariston под Петербургом возобновляют набор сотрудников

Оба предприятия в последние годы проходили через серьезные изменения. Завод Bosch после остановки в марте 2022 года и массовых увольнений летом того же года перешел под управление АО «Газпром бытовые системы». Весной 2025-го компания объявила о возобновлении производства стиральных машин и холодильников. По данным отчета Bosch, продажа актива так и не состоялась, а финансовые показатели завода оставались нестабильными: убытки в 2022 и 2024 годах и прибыль в 2023-м.