Башкирия выиграла в федеральном конкурсе 735 млн рублей

Башкирия выиграла конкурсный отбор на получение субсидии, которая будет направлена на развитие инфраструктуры, включая обустройство маршрута «Золотое кольцо Башкирии». Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.
Сообщается, что финансирование рассчитано на три года — с 2025 по 2027 год. Значительная часть средств пойдет на реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство». Более 60 миллионов рублей будет инвестировано в развитие маршрута «Золотое кольцо Башкирии» протяженностью 992 километра.
Маршрут, рассчитанный на три дня путешествия, охватывает ключевые достопримечательности республики и уже доступен для планирования в сервисе Яндекс. Карты. Как отметил председатель правительства Башкирии Андрей Назаров, эти средства станут серьезным импульсом для роста туристической отрасли региона.
«Для меня развитие туризма — это не просто задача, а важная ответственность. Наша цель — показать Башкирию каждому гостю — его природу и традиции и помочь жителям республики заново почувствовать всю красоту и богатство родного края, которые вдохновляют на новые открытия», — отметил Назаров.