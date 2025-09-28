Бензин в Севастополе: сколько топлива Аи-92 и Аи-95 есть на заправках

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе на заправки одной из крупных сетей доставлено 16 тысяч литров бензина Аи-92, 19 тысяч литров Аи-95 ультра и три тысячи бензина Аи-100. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.