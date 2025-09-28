Казахстан продлил субсидии на перевозку зерна до 1 сентября 2026 года

Всего поступило более 550 заявок на возмещение расходов. За восемь месяцев 2025 года Казахстан экспортировал 12,8 млн тонн зерновых. Основные объемы ушли в Азербайджан и страны Прибалтики, но появились и новые рынки — Марокко, Алжир, Вьетнам, а также европейские страны, включая Бельгию, Португалию и Великобританию.