Казахстан продлил субсидии на перевозку зерна до 1 сентября 2026 года

Субсидии распространяются на разные направления — через Россию к портам Азовского, Черного и Балтийского морей, в Прибалтику, Кавказ, Иран, Афганистан, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Размер компенсации составляет от 20 до 30 тысяч тенге за каждую тонну, в зависимости от маршрута.
По данным «Продкорпорации», только с начала этого сезона аграриям уже перечислено 19,1 млрд тенге за перевозку 828 тысяч тонн пшеницы.
Всего поступило более 550 заявок на возмещение расходов. За восемь месяцев 2025 года Казахстан экспортировал 12,8 млн тонн зерновых. Основные объемы ушли в Азербайджан и страны Прибалтики, но появились и новые рынки — Марокко, Алжир, Вьетнам, а также европейские страны, включая Бельгию, Португалию и Великобританию.
Если ранее зарубежные импортеры ассоциировали Казахстан преимущественно с поставками твердой (дурум) и высокобелковой (high-pro) пшеницы, то теперь они смогли убедиться и в высоком качестве стандартной мягкой пшеницы, объемы экспорта которой заметно выросли. Это позволило расширить экспортный портфель страны и укрепить позиции Казахстана как надежного поставщика зерновой продукции.