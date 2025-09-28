Совмин и Нацбанк упростили порядок работы некоторых магазинов в Беларуси до 1 марта 2029 года. Это следует из постановления Совета министров и Национального банка № 529/24 от 25 сентября 2025 года. Информация опубликована на Национальном правовом портале.
В частности, порядок работы упрощен для торговли в сельской местности и небольших магазинов. Согласно Министерства по налогам и сборам, изменения затронут товары, подлежащие маркировке, которые реализуются на территории сельской местности, а также в торговых объектах площадью менее 200 квадратных метров.
Субъектам хозяйствования разрешено не обеспечивать ведение дифференцированного учета, считывание кодов маркировки кассовым оборудованием, передачу в систему контроля кассового оборудования информации о реализации таких маркированных товаров.
Кроме того, без использования кассового оборудования допускается реализация медицинским сотрудником в сельской местности, где нет аптек, медизделий, а также товаров аптечного ассортимента.
В МНС обратили внимание, что принятие указанного постановления даст возможность обеспечить дополнительный период времени для внедрения субъектами хозяйствования механизма маркировки товаров. Также это будет способствовать удовлетворению потребительского спроса населения, которое проживает в сельской местности, в том числе на медтовары, товары аптечного ассортимента.