Стартовали поставки узбекских дынь в Сингапур

Первая поставка узбекских дынь сорта «Торпеда» в Сингапур, осуществленная ООО «Fergana Exim Agro», ознаменовала важный шаг в расширении экспортной географии сельскохозяйственной продукции Узбекистана.
Выход на рынок этой страны, отличающийся высокими стандартами безопасности и качества продукции, — важный шаг в продвижении национальных аграрных брендов, он способствует дальнейшему укреплению имиджа продукции под маркой «Made in Uzbekistan».
Также отмечается, что Сингапур граничит с рядом стран, которые являются ведущими производителями фруктов и овощей, в том числе бахчевых культур. Несмотря на это, узбекские дыни смогли привлечь внимание потребителей, подтвердив свою конкурентоспособность на столь требовательном рынке.
Данный экспортный успех открывает новые возможности для расширения объемов поставок, заключения долгосрочных контрактов, увеличения присутствия на рынках Юго-Восточной Азии, а также вывода других видов плодоовощной продукции Узбекистана на международную арену.