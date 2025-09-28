Стартовали поставки узбекских дынь в Сингапур

Также отмечается, что Сингапур граничит с рядом стран, которые являются ведущими производителями фруктов и овощей, в том числе бахчевых культур. Несмотря на это, узбекские дыни смогли привлечь внимание потребителей, подтвердив свою конкурентоспособность на столь требовательном рынке.