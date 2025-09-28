Мясо сайгака появилось на прилавках в Атырау

Напомним, этим летом министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что отстрел сайгаков возобновлен с 3 июля 2025 года. Между тем, вскоре в социальных сетях появилась информация, что мясо сайгаков может быть опасно для здоровья. Однако Минсельхоз опроверг эти слухи, заявив, что продукция проходит строгий ветеринарный контроль.