Мясо сайгака появилось на прилавках в Атырау

Продавец Вячеслав рассказал газете «Ак Жайык», что привез около двух тонн мяса, но почти все уже разобрали.
Люди берут активно: кто-то по килограмму, кто-то целыми тушами. У нас все официально — охотничье хозяйство, нужные документы, проверка ветеринаров.
По словам Вячеслава, животных не стреляют, а ловят сетями, а потом забивают. Так мясо получается свежим и без повреждений. Цена — 2000 тенге за килограмм при оптовой покупке и 2200 в розницу.
У прилавка всегда много покупателей, пишет издание. Одни впервые решают попробовать редкое мясо, другие приходят специально и забирают по нескольку килограммов.
Но не все горожане рады такому товару. Многие напоминают, что сайгак занесен в Красную книгу, и сомневаются, законна ли такая торговля. Сам продавец уверяет, что работает честно и все проверки проходят.
Напомним, этим летом министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что отстрел сайгаков возобновлен с 3 июля 2025 года. Между тем, вскоре в социальных сетях появилась информация, что мясо сайгаков может быть опасно для здоровья. Однако Минсельхоз опроверг эти слухи, заявив, что продукция проходит строгий ветеринарный контроль.
Между тем, на этой неделе Минторговли запустило горячую линию из-за роста цен на говядину. А в акимате Алматы заявили, что говядину в мегаполисе будут продавать по 2 950 тенге за килограмм.