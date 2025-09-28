МАРТ проводит опрос по стоимости отечественных товаров за рубежом и в Беларуси. Подробности сообщили БелТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве был подготовлен проект указа президента Беларуси «О совершенствовании регулирования потребительского рынка». Документ направлен на обеспечение защиты интересов личности, общества и государства в сфере торговли, в том числе с использованием интернета.
Одна из норм указа устанавливает правила формирования отпускных цен на товары, которые реализуются на экспорт, и реимпортированные товары (речь идет про товары, которые ввозятся в страну обратно после экспорта).
В частности, для белорусских производителей вводится запрет на продажу отдельных производимых в стране товаров на экспорт по цене ниже, чем на внутренний рынок. Вместе с тем по согласованию с соответствующим областным исполкомом, Мингорисполкомом производитель может указанное требование не соблюдать.
Что касается реимпортированных товаров, то для них цена будет устанавливаться исходя из отпускной стоимости, которая была установлена производителем для внутреннего рынка, на дату реализации указанного товара на территории Беларуси.
МАРТ в целях изучения общественного мнения по озвученного вопросу предлагает белорусам до 1 октября 2025 года пройти опрос (подробности — здесь).
Ранее «Беларусь 1» сравнил цены на хлеб, молоко и яйца в Минске и Варшаве.
