МАРТ проводит опрос по стоимости отечественных товаров за рубежом и в Беларуси

В частности, для белорусских производителей вводится запрет на продажу отдельных производимых в стране товаров на экспорт по цене ниже, чем на внутренний рынок. Вместе с тем по согласованию с соответствующим областным исполкомом, Мингорисполкомом производитель может указанное требование не соблюдать.