«Коммерсант»: Wildberries может завладеть сетью «Рив гош»

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) может приобрести одного из крупнейших российских бьюти-ретейлеров «Рив гош». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке ритейла. По данным издания, стороны уже договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5−6 млрд рублей. Официально компании объявили о стратегическом партнерстве, однако, по словам собеседников газеты, речь идет о фактической смене собственника.