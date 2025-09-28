Подготовка к открытию международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» завершается в Минске

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском международном выставочном центре BELEXPO завершается подготовка к открытию международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь», которая пройдет с 29 сентября по 1 октября. Накануне масштабного события для журналистов провели пресс-тур по экспозиции, передает корреспондент БЕЛТА.
Специалисты обустраивают стенды, а сотрудники предприятий готовятся к презентациям. Мероприятие соберет ведущие промышленные компании и представителей правительств стран ЕАЭС, СНГ и других государств — всего на мероприятии ожидаются гости из 24 стран.
Премьерный минский «ИННОПРОМ» обещает стать важной площадкой для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального промышленного сотрудничества.
Организаторы выставки — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство промышленности Республики Беларусь. Общая площадь экспозиции превысит 20 тыс. кв.м, включая уличную площадку для демонстрации крупногабаритной техники.
Основные разделы охватывают машиностроение и компоненты, металлургию и материалы, химическую промышленность, промышленные IT, автоматизацию производств и услуги для промышленности.
В экспозиции примут участие свыше 510 компаний, в том числе более 290 российских из 23 регионов РФ, более 190 компаний из Беларуси и более 30 иностранных компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в составе национальных экспозиций этих стран.
Важным элементом «ИННОПРОМ. Беларусь» станет промышленный форум. Кроме того, запланированы специализированные дискуссии по ключевым темам промышленной кооперации: искусственный интеллект в промышленности, цифровизация производства, технологии для городов, энергетика, беспилотные технологии гражданского назначения, комплектующие для автомобильной промышленности, особенности международных расчетов, подготовка кадров для промышленности.
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» проводится с 2010 года в Екатеринбурге: история мероприятия перешагнула 15-летний рубеж в этом году. Открытие выставки в Минске является важной вехой в развитии торгово-промышленных связей в рамках Союзного государства.
Международная выставка «ИННОПРОМ» также уже более пяти лет проходит в Ташкенте (Узбекистан). Кроме того, выставки под брендом «ИННОПРОМ» проходили в Астане (Казахстан) и Эр-Рияде (Саудовская Аравия).-0-
Фото Виталия Пивоварчика.