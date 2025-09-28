Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подготовка к открытию международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» завершается в Минске

Премьерный минский «ИННОПРОМ» обещает стать важной площадкой для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального промышленного сотрудничества.

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском международном выставочном центре BELEXPO завершается подготовка к открытию международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь», которая пройдет с 29 сентября по 1 октября. Накануне масштабного события для журналистов провели пресс-тур по экспозиции, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты обустраивают стенды, а сотрудники предприятий готовятся к презентациям. Мероприятие соберет ведущие промышленные компании и представителей правительств стран ЕАЭС, СНГ и других государств — всего на мероприятии ожидаются гости из 24 стран.

Премьерный минский «ИННОПРОМ» обещает стать важной площадкой для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального промышленного сотрудничества.

Организаторы выставки — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство промышленности Республики Беларусь. Общая площадь экспозиции превысит 20 тыс. кв.м, включая уличную площадку для демонстрации крупногабаритной техники.

Основные разделы охватывают машиностроение и компоненты, металлургию и материалы, химическую промышленность, промышленные IT, автоматизацию производств и услуги для промышленности.

В экспозиции примут участие свыше 510 компаний, в том числе более 290 российских из 23 регионов РФ, более 190 компаний из Беларуси и более 30 иностранных компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в составе национальных экспозиций этих стран.

Среди участников — ведущие промышленные предприятия. С российской стороны участвуют такие крупные компании, как 1С, СМК, ММК, «Полипласт», «Ростех», «Нацпроектстрой», НАМИ, ТМХ, «АвтоВАЗ», АСКОН, с белорусской стороны — «АМКОДОР», БЕЛАЗ, МАЗ, БМЗ, «Гомсельмаш», «Планар», «Белпромпроект» и др.

Важным элементом «ИННОПРОМ. Беларусь» станет промышленный форум. Кроме того, запланированы специализированные дискуссии по ключевым темам промышленной кооперации: искусственный интеллект в промышленности, цифровизация производства, технологии для городов, энергетика, беспилотные технологии гражданского назначения, комплектующие для автомобильной промышленности, особенности международных расчетов, подготовка кадров для промышленности.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» проводится с 2010 года в Екатеринбурге: история мероприятия перешагнула 15-летний рубеж в этом году. Открытие выставки в Минске является важной вехой в развитии торгово-промышленных связей в рамках Союзного государства.

Международная выставка «ИННОПРОМ» также уже более пяти лет проходит в Ташкенте (Узбекистан). Кроме того, выставки под брендом «ИННОПРОМ» проходили в Астане (Казахстан) и Эр-Рияде (Саудовская Аравия).-0-

Фото Виталия Пивоварчика.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше