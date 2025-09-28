Ричмонд
Дети на виноградниках: почему в Севастополе растет число молодых аграриев

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе за три года число молодых специалистов в аграрной отрасли выросло на 30 процентов. Этому способствует создание в школах города агроклассов, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«С нового учебного года агроклассы работают в школах № 17 (Сахарная Головка), № 30 (Балаклава) и № 59 (Терновка)», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что ученики сами выращивают овощи, зелень, клубнику и даже виноград. Для занятий в школах установлены биовегетарии с системой капельного полива, датчиками микроклимата и лаборатории с гидропонными установками.

Более того, школьники учатся современному сельскому хозяйству и на практике — для них регулярно организовывают поездки на сельхозпредприятия Севастополя, где рассказывают об уникальных разработках и показывают работу современных образцов сельхозтехники.

По словам Развожаева, результатом такой профориентационной работы является то, что за три года число выпускников, выбирающих агропрофиль, выросло на 30%. Выпускники агроклассов уже учатся на факультете виноградарства Севастопольского государственного университета.

Кроме того, предпрофильные программы аграрного направления работают в школах № 36 (Хмельницкое) и № 55 (Фронтовое), а в школе № 23 старшеклассники проходят курс «Менеджмент в виноградарстве» совместно с СевГУ.