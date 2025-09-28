Мороз: за пять лет объем потребления электроэнергии в Беларуси увеличился на 6 млрд кВт.ч

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за пять лет объем потребления электроэнергии увеличился на 6 млрд кВт.ч. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Энергетики рассматривают строительство второй станции либо, возможно, третьего блока в Беларуси как элемент повышения в первую очередь энергетической безопасности нашей страны. Только за последние пять лет объем потребления электрической энергии у нас в стране увеличился на шесть миллиардов киловатт-час. Это очень большая цифра. И мы видим, что эти тренды будут сохранены», — подчеркнул Денис Мороз.
Как отметил министр, чтобы удовлетворять потребности экономики в электрической энергии, необходимо своевременно развивать генерирующие мощности. «Одним из серьезных направлений в этой части как раз таки является развитие атомной генерации. Это надежный и безопасный источник энергии на долгие поколения вперед», — заявил руководитель ведомства. -0-