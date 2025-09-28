Турчин рассказал о реагировании на вызовы в экономике

По словам премьер-министра, белорусская экономика сталкивается со множеством вызовов. В частности, некоторые сложности испытывает отрасль машиностроения. «Все-таки мы исторически всегда были нацелены прежде всего на российский рынок. И, конечно, ситуация на рынке нашего ближайшего и крупнейшего партнера не может не сказываться (на белорусской отрасли. — Прим. БЕЛТА)», — пояснил Александр Турчин.