Турчин рассказал о реагировании на вызовы в экономике

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортно ориентированные отрасли экономики нуждаются в системных решениях, чтобы не приходилось просить о государственной поддержке. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
По словам премьер-министра, белорусская экономика сталкивается со множеством вызовов. В частности, некоторые сложности испытывает отрасль машиностроения. «Все-таки мы исторически всегда были нацелены прежде всего на российский рынок. И, конечно, ситуация на рынке нашего ближайшего и крупнейшего партнера не может не сказываться (на белорусской отрасли. — Прим. БЕЛТА)», — пояснил Александр Турчин.
«Экспорт — это жесткая, конкурентная борьба. Нам бы хотелось, чтобы мы по некоторым отраслям, предприятиям нашли системные решения, которые бы не заставляли нас через какой-то определенный промежуток времени вновь приходить к Президенту и просить государственной поддержки», — сказал глава правительства.
Еще одна задача, поставленная перед правительством, — сдерживание инфляции. При этом Александр Турчин подчеркнул, что, занимаясь этим вопросом, необходимо найти баланс, чтобы и люди были удовлетворены ценами, и предприятия не были поставлены в невыгодные условия. -0-