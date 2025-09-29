Нацбанк увеличил курс доллара и понизил курс евро на 29 сентября после выходных

В сравнении с курсами валют, установленными на понедельник, 29 сентября, курс доллара стал выше, курс евро — ниже, а курс российского рубля немного потяжелел в валютной корзине. Заметнее при этом был скорректирован в сторону уменьшения курс европейской валюты.