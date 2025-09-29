Нацбанк увеличил курс доллара и понизил курс евро на 29 сентября после выходных

Национальный банк скорректировал курс валют на 29 сентября, понедельник. В частности, уменьшился курсы евро, но стали выше курс доллара и курс российского рубля после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 29 сентября, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0380 белорусского рубля, 1 евро — 3,5478 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6389 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на понедельник, 29 сентября, курс доллара стал выше, курс евро — ниже, а курс российского рубля немного потяжелел в валютной корзине. Заметнее при этом был скорректирован в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0012 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0192 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0003 белрубля.
