Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк увеличил курс доллара и понизил курс евро на 29 сентября после выходных

Нацбанк Беларуси понизил курс евро и поднял курс доллара и курс российского рубля на 29 сентября, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курс валют на 29 сентября, понедельник. В частности, уменьшился курсы евро, но стали выше курс доллара и курс российского рубля после выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 29 сентября, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0380 белорусского рубля, 1 евро — 3,5478 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6389 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на понедельник, 29 сентября, курс доллара стал выше, курс евро — ниже, а курс российского рубля немного потяжелел в валютной корзине. Заметнее при этом был скорректирован в сторону уменьшения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0012 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0192 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0003 белрубля.

Тем временем Белстат озвучил топ-5 популярных у белорусов стран для путешествий.